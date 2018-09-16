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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Зюлте-Варегем
Антверпен - Зюлте-Варегем: обзор матча 16 сентября 2018
Антверпен
16.09.2018, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
5 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
7'
Л. Рафаэлов
53'
Д. Де Фаув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Зюлте-Варегем
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Фаув
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
34'
15'
Красная карточка
Д. Марк
ГОЛ! 1:0!
Л. Рафаэлов
7'
Начало матча
Статистика матча Антверпен - Зюлте-Варегем
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
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Антверпен
Зюлте-Варегем
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27 мая
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
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2025.08.25 16:16
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