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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 16 сентября 2018
Дженоа
16.09.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
69'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
90'
+7
Желтая карточка
Л. Скорупски
Желтая карточка
Ф. Маркетти
90'
+7
90'
+6
Красная карточка
Э. Пульгар
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
69'
Желтая карточка
Д. Бесса
66'
61'
Желтая карточка
Б. Джемаили
57'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
39'
Желтая карточка
М. Дийкс
2'
Желтая карточка
М. Дестро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
22
Гюнтер
4
Кришито
2
Сполли
4
Бираски
11
Бесса
7
Хильемарк
49
Ромуло
36
Маццителли
9
Пентек
21
Пандев
3-3-2-2
1
Скорупски
5
Данило
87
Де Майо
21
Гонсалес
14
Матиелло
5
Пульгар
35
Дийкс
15
Поли
21
Джемаили
30
Оквонкво
21
Дестро
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
13
Педру Перейра
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Дженоа - Болонья
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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