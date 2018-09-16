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Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 16 сентября 2018
Эвертон
16.09.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
45+2'
Г. Сигурдссон
11'
А. Ярмоленко
31'
А. Ярмоленко
61'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
Желтая карточка
Бернард
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Р. Снодграсс
82'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
А. Лукман
️️️️
Т. Уолкотт
77'
74'
Желтая карточка
Д. Райс
71'
Замена
К. Санчес
️️️️
М. Нобл
Замена
У. Ниасс
️️️️
Д. Тосун
69'
64'
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Арнаутович
61'
ГОЛ! 1:3!
М. Арнаутович
Пас отдал
П. Мба Обьянг
53'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
51'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
ГОЛ! 1:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Д. Кенни
45'
+2
Замена
Бернард
️️️️
М. Шнейдерлен
44'
40'
Желтая карточка
А. Масуаку
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
М. Нобл
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
М. Арнаутович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
27
Холгейт
4
Зума
3
Кенни
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
4-1-2-2-1
22
Фабиански
5
Сабалета
2
Бальбуэна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
16
Нобл
14
Мба Обьянг
7
Ярмоленко
7
Андерсон
7
Арнаутович
32
Уолкотт
11
Лукман
11
Лукман
32
Уолкотт
14
Шнейдерлен
11
Бернард
11
Бернард
14
Шнейдерлен
23
Тосун
14
Ниасс
14
Ниасс
23
Тосун
16
Нобл
15
Санчес
15
Санчес
16
Нобл
7
Ярмоленко
23
Снодграсс
23
Снодграсс
7
Ярмоленко
7
Арнаутович
18
Антонио
18
Антонио
7
Арнаутович
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
26
Киран Доуэлл
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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