Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 16 сентября 2018
Лос-Анджелес
16.09.2018, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
52'
М. Уренья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн
67'
Желтая карточка
Т. Банбери
ГОЛ! 1:0!
М. Уренья
52'
Желтая карточка
С. Бейташур
41'
37'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
21
Закари Хериво
ЦП
15
Кристиан Машадо
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
4-2-2
1
Миллер
2
Харви
21
Данило Силва
33
Бейташур
25
Циммерман
24
Нгюйен
10
Фейлхабер
10
Вела
11
Уренья
2-3-1
18
Найтон
2
Анибаба
88
Фаррелл
22
Роу
12
Калдуэлл
20
Млинар
77
Факундес
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
21
Закари Хериво
ЦП
15
Кристиан Машадо
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Остались в запасе
21
Закари Хериво
ЦП
15
Кристиан Машадо
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
Новости команд
Все
Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+