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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Коламбус
Даллас - Коламбус: обзор матча 16 сентября 2018
Даллас
16.09.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Даллас
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Коламбус
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
2-2-2
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
11
Груэсо
13
Ульоа
37
Уррути
14
Баджи
2-3-1-1
1
Стеффен
25
Аффул
6
Менса
22
Мерам
13
Кларк
10
Игуаин
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Даллас
Коламбус
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Остались в запасе
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Даллас - Коламбус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 1
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
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