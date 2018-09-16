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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Нюрнберг
Вердер - Нюрнберг: обзор матча 16 сентября 2018
Вердер
16.09.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
26'
М. Эггештайн
90+2'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Нюрнберг
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Мисиджан
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
65'
ГОЛ! 1:0!
М. Эггештайн
Пас отдал
Д. Классен
26'
Желтая карточка
Д. Классен
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
4-2-1-3
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
8
Эггештайн
18
Классен
22
Харник
10
Осако
10
Крузе
4-1-2-1-2
1
Бредлов
22
Валентини
14
Лайбольд
5
Мюль
33
Марграйтер
31
Петрак
35
Фукс
18
Беренс
10
Перейра
9
Ишак
14
Кубо
Остались в запасе
Вердер
Нюрнберг
7
Милот Рашица
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
31
Федерико Паласиос
АП
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Вердер - Нюрнберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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