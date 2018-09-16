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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 16 сентября 2018
АЗ Алкмаар
16.09.2018, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
5'
А. Гюдмюндссон
40'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Бергейс
Пас отдал
С. Ларссон
Желтая карточка
Й. Свенссон
37'
28'
Желтая карточка
Й. Класи
ГОЛ! 1:0!
А. Гюдмюндссон
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Гус Тил
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фейеноорд
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Йорди Класи
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АЗ Алкмаар
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-2-2
40
Бизот
2
Оувеян
4
Хацидиакос
16
ван Рейн
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
Тил
80
Гюдмюндссон
2-1-4-2
31
Боттегин
6
Сент-Джуст
21
Торнстра
52
Вилена
23
Бергейс
6
ван дер Хейден
8
Класи
8
Ларссон
32
ван Перси
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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