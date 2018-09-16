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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Райо Махадаонда
Гранада - Райо Махадаонда: обзор матча 16 сентября 2018
Гранада
16.09.2018, воскресенье, 21:00
Испания. Сегунда, 5 тур
3 : 0
Завершен
Райо Махадаонда
45'
А. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Райо Махадаонда
ГОЛ! 1:0!
А. Мартинес
45'
4'
Желтая карточка
Э. Зидан
Начало матча
Статистика матча Гранада - Райо Махадаонда
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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Райо Махадаонда
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