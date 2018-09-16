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Вулверхэмптон - Бернли
Вулверхэмптон - Бернли: обзор матча 16 сентября 2018
Вулверхэмптон
16.09.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
61'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бернли
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Д. Жота
88'
Желтая карточка
Р. Невеш
86'
82'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
79'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Д. Хендрик
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Р. Хименес
76'
Желтая карточка
Д. Жота
72'
70'
Замена
К. Вуд
️️️️
С. Воукс
68'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Кошта
66'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
М. Доэрти
61'
56'
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
37'
Желтая карточка
Д. Корк
28'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
11
Кошта
4-4-2
1
Харт
27
Бардсли
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
12
Леннон
4
Корк
29
Хендрик
7
Гудмундссон
19
Воукс
35
Барнс
20
Жота
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
11
Кошта
24
Траоре
24
Траоре
11
Кошта
9
Хименес
9
Бонатини
9
Бонатини
9
Хименес
29
Хендрик
8
Вествуд
8
Вествуд
29
Хендрик
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
19
Воукс
9
Вуд
9
Вуд
19
Воукс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бернли
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вулверхэмптон - Бернли
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
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