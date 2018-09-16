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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 16 сентября 2018
Севилья
16.09.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
3'
Анхель
38'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Хетафе
78'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Д. Джене
76'
Желтая карточка
Д. Фулкье
70'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
Желтая карточка
Э. Банега
69'
69'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Ндиайе
Замена
К. Промес
️️️️
А. Видаль
69'
62'
Замена
Г. Сибасаки
️️️️
Анхель
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Нолито
46'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Р. Меса
46'
45'
Желтая карточка
А. Ндиайе
38'
ГОЛ! 0:2!
Анхель
Желтая карточка
Х. Навас
21'
21'
Желтая карточка
Антунеш
19'
Желтая карточка
Д. Джене
16'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Желтая карточка
Р. Меса
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
Анхель
Пас отдал
Х. Молина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Вацлик
23
Наньон
24
Кьер
21
Гомес
16
Навас
22
Видаль
11
Банега
16
Меса
7
Сарабия
3
Нолито
19
Силва
3-2-1-2-2
13
Сорья
6
Кабрера
5
Антунеш
2
Джене
22
Суарес
18
Гонсалес
88
Максимович
20
Портильо
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
16
Меса
20
Васкес
20
Васкес
16
Меса
22
Видаль
10
Промес
10
Промес
22
Видаль
3
Нолито
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
3
Нолито
21
Ндиайе
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Ндиайе
2
Джене
41
Кристофоро
41
Кристофоро
2
Джене
9
Анхель
10
Сибасаки
10
Сибасаки
9
Анхель
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Хетафе
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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