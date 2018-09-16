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РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 16 сентября 2018
Спартак
16.09.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
56'
Г. Джикия
20'
Родолфо (П)
86'
А. Швец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
90'
+2
Желтая карточка
Е. Городов
90'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Гащенков
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Швец
Пас отдал
Р. Уциев
Замена
Л. Адриано
️️️️
С. Ханни
84'
72'
Замена
А. Швец
️️️️
О. Иванов
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Попов
71'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Рассказов
71'
63'
Замена
М. Митришев
️️️️
Б. Бериша
61'
Травма
Б. Бериша
ГОЛ! 1:1!
Г. Джикия
Пас отдал
Фернандо
56'
54'
Желтая карточка
М. Гащенков
40'
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
С. Ханни
39'
Желтая карточка
Р. Зобнин
34'
25'
Желтая карточка
Б. Бериша
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Родолфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
2
Родолфо
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
77
Михаил Гащенков
ПП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-1-3-2-1
98
Максименко
23
Комбаров
14
Джикия
16
Боккетти
20
Фернандо
94
Ханни
71
Попов
47
Зобнин
11
Ломовицкий
15
Рассказов
29
Зе Луиш
4-2-3-1
1
Городов
40
Уциев
4
Анхель
13
Семенов
5
Мохаммади
8
Думбия
2
Родолфо
77
Гащенков
11
Исмаэл
19
Иванов
7
Бериша
15
Рассказов
38
Ещенко
38
Ещенко
15
Рассказов
71
Попов
88
Глушаков
88
Глушаков
71
Попов
94
Ханни
4
Адриано
4
Адриано
94
Ханни
19
Иванов
0
Швец
0
Швец
19
Иванов
7
Бериша
95
Митришев
95
Митришев
7
Бериша
77
Гащенков
11
Мбенг
11
Мбенг
77
Гащенков
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Массимо Каррера
59
Евгений Харин
ЛВ
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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