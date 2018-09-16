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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Динамо К
Заря - Динамо К: обзор матча 16 сентября 2018
Заря
16.09.2018, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
44'
А. Громов
67'
С. Сидорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Динамо К
90'
+2
Желтая карточка
В. Цыганков
Желтая карточка
И. Харатин
89'
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Сидорчук
Пас отдал
Й. Пиварич
46'
Желтая карточка
В. Шепелев
ГОЛ! 1:0!
А. Громов
44'
31'
Желтая карточка
В. Буяльский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Заури Махарадзе
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Заря
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
Динамо К
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
3-1-1-1
1
Махарадзе
5
Сваток
15
Вернидуб
20
Караваев
14
Харатин
10
Хомченовский
28
Громов
3-4-2
71
Бойко
94
Кедзиора
4
Кадар
6
Бурда
29
Буяльский
19
Шепелев
19
Пиварич
8
Сидорчук
11
Цыганков
7
Вербич
Остались в запасе
Заря
Динамо К
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Заря - Динамо К
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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