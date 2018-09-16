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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Эрзурумспор
Сивасспор - Эрзурумспор: обзор матча 16 сентября 2018
Сивасспор
16.09.2018, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Эрзурумспор
55'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Эрзурумспор
ГОЛ! 1:0!
А. Коне
55'
Начало матча
Статистика матча Сивасспор - Эрзурумспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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