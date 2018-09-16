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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Краснодар
Анжи - Краснодар: обзор матча 16 сентября 2018
Анжи
16.09.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Краснодар
9'
Вандерсон
14'
В. Классон
58'
П. Мамаев
82'
И. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Краснодар
86'
Желтая карточка
М. Сулейманов
82'
ГОЛ! 0:4!
И. Игнатьев
Пас отдал
В. Классон
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Д. Хамдамов
80'
Желтая карточка
К. Савичев
78'
71'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Д. Белоруков
70'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Кацаев
68'
67'
Замена
К. Куэва
️️️️
Ш. Каборе
67'
Замена
М. Перейра
️️️️
П. Мамаев
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Понсе
61'
58'
ГОЛ! 0:3!
П. Мамаев
Пас отдал
Ю. Газинский
Желтая карточка
Д. Хамдамов
54'
14'
ГОЛ! 0:2!
В. Классон
Пас отдал
Ю. Газинский
9'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
21
Дмитрий Белоруков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-1-4-1
21
Белоруков
99
Новосельцев
3
Удалый
4
Савичев
19
Рабиу
5
Ондуа
55
Кулик
17
Хамдамов
10
Кацаев
9
Понсе
4-1-2-1-2
33
Крицюк
89
Стоцкий
5
Фьолусон
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
10
Мамаев
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
18
Игнатьев
10
Кацаев
88
Маркелов
88
Маркелов
10
Кацаев
17
Хамдамов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
17
Хамдамов
9
Понсе
91
Долгов
91
Долгов
9
Понсе
77
Каборе
99
Куэва
99
Куэва
77
Каборе
10
Мамаев
10
Перейра
10
Перейра
10
Мамаев
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
Остались в запасе
Анжи
Краснодар
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Анжи - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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