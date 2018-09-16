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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ним
Бордо - Ним: обзор матча 16 сентября 2018
Бордо
16.09.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 3
Завершен
Ним
26'
Д. Бриан
56'
Д. Бриан
57'
С. Калу
31'
Б. Гийом
45'
А. Бобишон
78'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ним
Желтая карточка
Я. Плашил
80'
78'
ГОЛ! 3:3!
У. Бозок
Пас отдал
Р. Рипар
ГОЛ! 3:2!
С. Калу
Пас отдал
Я. Плашил
57'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бриан
56'
Желтая карточка
С. Паленсия
50'
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Бобишон
31'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гийом
Пас отдал
У. Бозок
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Ю. Санкаре
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
9
Клеман Депрес
ЦФ
4-3-2-1
56
Костиль
29
Пундж
5
Левчук
23
Кунде
14
Паленсия
21
Лерагер
18
Плашил
13
Санкаре
40
Камано
90
Калу
7
Бриан
4-2-2-2
13
Бернардони
22
Алакуш
14
Либой
23
Бриансон
3
Мигель
25
Валь
14
Бобишон
9
Тиуб
20
Рипар
9
Гийом
17
Бозок
Остались в запасе
Бордо
Ним
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Бордо - Ним
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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2025.01.02 23:11
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