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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 16 сентября 2018
Фрайбург
16.09.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Штутгарт
1'
Ж. Гондорф
52'
Ж. Гондорф
81'
Л. Вальдшмидт
44'
Э. Инсуа
49'
М. Гомес
56'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Штутгарт
90'
+1
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Вторая желтая
П. Штенцель
83'
ГОЛ! 3:3!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Д. Хайнц
81'
78'
Желтая карточка
Э. Инсуа
75'
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
П. Штенцель
73'
56'
ГОЛ! 2:3!
М. Гомес
Пас отдал
Э. Инсуа
ГОЛ! 2:2!
Ж. Гондорф
52'
49'
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Инсуа
Пас отдал
Г. Кастро
32'
Желтая карточка
С. Аскасибар
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гондорф
Пас отдал
М. Франтц
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
5
Гульде
3
Хайнц
15
Штенцель
27
Хефлер
8
Гондорф
19
Хаберер
8
Франтц
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
3-2-3-1-1
20
Цилер
32
Бек
2
Инсуа
32
Баумгартль
28
Павар
3
Аого
8
Кастро
25
Аскасибар
4
Гентнер
31
Гонсалес
27
Гомес
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
7
Роланд Салаи
ПВ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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