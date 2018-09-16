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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Вильярреал
Леганес - Вильярреал: обзор матча 16 сентября 2018
Леганес
16.09.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
65'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Вильярреал
Желтая карточка
У. Бустинса
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Р. Перес
82'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
М. Лаюн
Желтая карточка
А. Ньом
64'
48'
Желтая карточка
М. Гаспар
45'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
Х. Сильва
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вильярреал
19
Даниэль Раба
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-2-3
25
Куэльяр
5
Бустинса
22
Сиовас
33
Сильва
12
Ньом
6
Гумбау
14
Эрасо
21
Перес
4
Ролан
25
Эль-Жар
9
Каррийо
3-2-2-2
19
Раба
19
Лаюн
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
24
Коста
8
Морланес
14
Тригерос
7
Морено
9
Экамби
Остались в запасе
Леганес
Вильярреал
14
Оскар Родригес
АП
13
Йон Андер Серантес
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
13
Йон Андер Серантес
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Леганес - Вильярреал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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