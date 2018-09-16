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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Генгам
Марсель - Генгам: обзор матча 16 сентября 2018
Марсель
16.09.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
4 : 0
Завершен
Генгам
57'
Ф. Товен
73'
Д. Пайет
80'
Ф. Товен
83'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Генгам
ГОЛ! 4:0!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Пайет
83'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Товен
Пас отдал
К. Строотман
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
73'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
57'
54'
Желтая карточка
Ф. Эбоа-Эбоа
Желтая карточка
Л. Окампос
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
8
Люка До
ОП
10
Людовик Бляс
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
3-1-2-3-1
16
Пеле
23
Амави
23
Рами
2
Сакаи
14
Густаво
8
Сансон
8
Строотман
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
11
Митроглу
4-4-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
15
Сорбон
17
Дидо
27
Фофана
10
Бенезе
18
Фири
26
Ру
9
Тюрам
Остались в запасе
Марсель
Генгам
8
Бубакар Камара
ОП
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
8
Люка До
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
8
Люка До
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Генгам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
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