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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Германия
Франция - Германия: обзор матча 16 октября 2018
Франция
16.10.2018, вторник, 21:45
Лига наций, группа A1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Германия
62'
А. Гризманн
80'
А. Гризманн (П)
14'
Т. Кроос (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Германия
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Н. Канте
90'
+3
88'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Мбаппе
86'
83'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Гинтер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Гризманн
80'
75'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Л. Сане
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Эрнандес
62'
29'
Желтая карточка
М. Гинтер
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Тило Керер
ПП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
21
Эрнандес
3
Кимпембе
4
Варан
15
Павар
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
10
Мбаппе
9
Жиру
7
Гризманн
4-1-2-2-1
1
Нойер
4
Гинтер
15
Зюле
5
Хуммельс
0
Шульц
6
Киммих
15
Керер
8
Кроос
20
Гнабри
19
Сане
11
Вернер
13
Канте
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
13
Канте
10
Мбаппе
7
Дембеле
7
Дембеле
10
Мбаппе
19
Сане
7
Дракслер
7
Дракслер
19
Сане
4
Гинтер
14
Брандт
14
Брандт
4
Гинтер
20
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
20
Гнабри
Остались в запасе
Франция
Германия
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
3
Йонас Хектор
ЛЗ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Франция - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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