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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Нидерланды
Бельгия - Нидерланды: обзор матча 16 октября 2018
Бельгия
16.10.2018, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельгия - Нидерланды
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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