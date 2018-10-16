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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Болгария
Норвегия - Болгария: обзор матча 16 октября 2018
Норвегия
16.10.2018, вторник, 21:45
Лига наций, группа C3, 4 тур
1 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвегия - Болгария
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
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2 : 1
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Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
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1 : 2
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Португалия
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2 : 1
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Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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0 : 2
06.10.2026
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3 : 0
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