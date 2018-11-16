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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Франция
Нидерланды - Франция: обзор матча 16 ноября 2018
Нидерланды
16.11.2018, пятница, 22:45
Лига наций, группа A1, 5 тур
2 : 0
Завершен
Франция
44'
Д. Вейналдум
90+6'
М. Депай (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Франция
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Депай
90'
+6
Замена
Н. Аке
️️️️
Р. Бабел
90'
+1
Замена
Т. Вилена
️️️️
Д. Вейналдум
89'
88'
Желтая карточка
У. Дембеле
Замена
К. Промес
️️️️
С. Бергвейн
86'
81'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
С. Н'Зонзи
72'
Желтая карточка
Б. Павар
65'
Замена
У. Дембеле
️️️️
О. Жиру
65'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Б. Матюиди
58'
Желтая карточка
Л. Динь
50'
Желтая карточка
Н. Канте
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
44'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
19
Райан Бабел
ЛФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
25
Стевен Бергвейн
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
13
Марко Бизот
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
6
Пабло Росарио
ОП
0
Донни ван де Бек
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
3-1-3-3
13
Силлессен
17
Блинд
4
ван Дейк
6
де Лигт
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
22
Дюмфрис
19
Бабел
10
Депай
25
Бергвейн
4-1-2-3
1
Льорис
15
Павар
3
Кимпембе
4
Варан
3
Динь
13
Канте
15
Н'Зонзи
14
Матюиди
9
Жиру
10
Мбаппе
7
Гризманн
19
Бабел
5
Аке
5
Аке
19
Бабел
8
Вейналдум
18
Вилена
18
Вилена
8
Вейналдум
25
Бергвейн
11
Промес
11
Промес
25
Бергвейн
15
Н'Зонзи
0
Н'Домбеле
0
Н'Домбеле
15
Н'Зонзи
14
Матюиди
17
Сиссоко
17
Сиссоко
14
Матюиди
9
Жиру
7
Дембеле
7
Дембеле
9
Жиру
Остались в запасе
Нидерланды
Франция
6
Пабло Росарио
ОП
23
Йерун Зут
ВР
13
Марко Бизот
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
6
Пабло Росарио
ОП
23
Йерун Зут
ВР
13
Марко Бизот
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Нидерланды - Франция
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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