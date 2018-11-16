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Расписание матчей
Лига наций
Кипр - Болгария
Кипр - Болгария: обзор матча 16 ноября 2018
Кипр
16.11.2018, пятница, 22:45
Лига наций, группа C3, 5 тур
1 : 1
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кипр - Болгария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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