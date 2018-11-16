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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Гранада
Лас-Пальмас - Гранада: обзор матча 16 ноября 2018
Лас-Пальмас
16.11.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 14 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
43'
Р. Кастро
79'
С. Араухо
50'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Гранада
Желтая карточка
Кала
81'
ГОЛ! 2:1!
С. Араухо
79'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
Пас отдал
А. Вадильо
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
С. Араухо
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
16
Кала
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
24
Тана
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Гранада
1
Руй Силва
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
3-1-1-3
1
Фернандес
16
Кала
3
де ла Белья
18
Лемос
24
Тимор
17
Блум
24
Кастро
21
Араухо
24
Тана
2-1-1-1
1
Силва
16
Диас
3
Мартинес
19
Монторо
14
Вадильо
20
Рамос
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Гранада
13
Наужет Перес
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Лас-Пальмас - Гранада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
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