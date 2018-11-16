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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Америка Минейро
Интернасьонал - Америка Минейро: обзор матча 16 ноября 2018
Интернасьонал
16.11.2018, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Америка Минейро
45+1'
Эденилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Америка Минейро
ГОЛ! 1:0!
Эденилсон
45'
+1
Начало матча
Статистика матча Интернасьонал - Америка Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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