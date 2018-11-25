Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вальядолид
Севилья - Вальядолид: обзор матча 25 ноября 2018
Севилья
25.11.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
30'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вальядолид
89'
Желтая карточка
Х. Фернандес
Замена
К. Промес
️️️️
П. Сарабия
88'
87'
Желтая карточка
Б. Фернандес
84'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Т. Вилья
Замена
И. Амаду
️️️️
А. Силва
82'
Желтая карточка
А. Видаль
81'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Э. Банега
73'
70'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Чоп
Желтая карточка
Д. Карришу
64'
57'
Замена
Э. Унал
️️️️
Р. Алькарас
Желтая карточка
С. Эскудеро
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
П. Сарабия
30'
21'
Желтая карточка
Антонито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
19
Луисми
ЦП
23
Ануар
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
20
Кеко
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
4-3-1-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
24
Кьер
21
Гомес
22
Видаль
11
Банега
16
Меса
23
Карришу
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
19
Силва
3-4-2-1
1
Масип
12
Фернандес
20
Калеро
22
Мартинес
21
Мичел
8
Фернандес
2
Антонито
4
Алькарас
20
Плано
19
Вилья
9
Чоп
19
Силва
10
Амаду
10
Амаду
19
Силва
11
Банега
20
Васкес
20
Васкес
11
Банега
7
Сарабия
10
Промес
10
Промес
7
Сарабия
19
Вилья
29
Суарес
29
Суарес
19
Вилья
9
Чоп
10
Верде
10
Верде
9
Чоп
4
Алькарас
19
Унал
19
Унал
4
Алькарас
Остались в запасе
Севилья
Вальядолид
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
13
Йоель Родригес
ВР
19
Луисми
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Кеко
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
19
Луисми
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Кеко
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Севилья - Вальядолид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Вальядолид
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+