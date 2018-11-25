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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Бирмингем Сити
Астон Вилла - Бирмингем Сити: обзор матча 25 ноября 2018
Астон Вилла
25.11.2018, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
37'
Д. Коджиа
39'
Д. Грилиш
51'
Т. Абрахам (П)
76'
А. Хаттон
28'
Л. Юткевич
57'
К. Педерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бирмингем Сити
90'
+1
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
89'
Желтая карточка
Л. Юткевич
ГОЛ! 4:2!
А. Хаттон
76'
62'
Желтая карточка
У. Хардинг
57'
ГОЛ! 3:2!
К. Педерсен
Пас отдал
Ч. Адамс
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Абрахам
51'
Желтая карточка
А. Адома
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
А. Адома
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коджиа
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
К. Мэхони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
19
Жак Магома
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
4-3-1-2
1
Нюланд
3
Тэйлор
17
Честер
4
Туанзебе
21
Хаттон
37
Адома
14
Хурихейн
12
Уилэн
10
Грилиш
18
Абрахам
26
Коджиа
3-2-3-1-1
1
Камп
6
Дин
5
Моррисон
2
Колен
45
Хардинг
24
Педерсен
8
Гарднер
34
Адамс
8
Кифтенбельд
11
Мэхони
10
Юткевич
Остались в запасе
Астон Вилла
Бирмингем Сити
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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