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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Арсенал
Краснодар - Арсенал: обзор матча 25 ноября 2018
Краснодар
25.11.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
40'
Вандерсон
48'
И. Игнатьев
76'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Арсенал
Вторая желтая
Ш. Каборе
88'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Вандерсон
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Сулейманов
Пас отдал
Ю. Газинский
76'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Стоцкий
73'
71'
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Бакаев
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Перейра
71'
64'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
С. Ткачев
53'
Желтая карточка
З. Бакаев
ГОЛ! 2:0!
И. Игнатьев
Пас отдал
Ари
48'
45'
Желтая карточка
М. Беляев
Желтая карточка
Ш. Каборе
41'
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
С. Петров
40'
4'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-3-1-3
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
77
Каборе
89
Стоцкий
10
Перейра
18
Игнатьев
39
Ари
94
Вандерсон
4-3-1-2
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
70
Костадинов
6
Кадири
11
Ткачев
77
Бакаев
27
Мирзов
19
Джорджевич
10
Перейра
18
Газинский
18
Газинский
10
Перейра
94
Вандерсон
30
Окриашвили
30
Окриашвили
94
Вандерсон
89
Стоцкий
93
Сулейманов
93
Сулейманов
89
Стоцкий
77
Бакаев
10
Кангва
10
Кангва
77
Бакаев
11
Ткачев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
11
Ткачев
Остались в запасе
Краснодар
Арсенал
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Краснодар - Арсенал
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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