Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Динамо К
Александрия - Динамо К: обзор матча 25 ноября 2018
Александрия
25.11.2018, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
3'
А. Цуриков
57'
А. Запорожан
33'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Динамо К
Желтая карточка
А. Запорожан
90'
+1
69'
Желтая карточка
Т. Кадар
Желтая карточка
К. Ковалец
68'
ГОЛ! 2:1!
А. Запорожан
57'
55'
Желтая карточка
Д. Бойко
54'
Желтая карточка
С. Сидорчук
38'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
33'
ГОЛ! 1:1!
Б. Вербич
Пас отдал
Т. Кедзиора
21'
Желтая карточка
В. Шепелев
4'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
ГОЛ! 1:0!
А. Цуриков
Пас отдал
Е. Банада
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Сидклей
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Александрия
3
Станислав Микицей
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
3
Че Че
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
1-2-1
79
Панькив
15
Запорожан
44
Банада
9
Цуриков
6
Ковалец
4-4-2
71
Бойко
94
Кедзиора
17
Сидклей
4
Кадар
16
Миколенко
29
Буяльский
15
Шапаренко
19
Шепелев
8
Сидорчук
11
Цыганков
7
Вербич
Остались в запасе
Александрия
Динамо К
3
Станислав Микицей
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
3
Че Че
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
3
Станислав Микицей
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
3
Че Че
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Александрия - Динамо К
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Динамо К
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:56
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:56
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+