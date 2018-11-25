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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Витесс
Виллем II - Витесс: обзор матча 25 ноября 2018
Виллем II
25.11.2018, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 3
Завершен
Витесс
13'
М. Беро
44'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Витесс
Желтая карточка
А. Озбилиз
89'
44'
ГОЛ! 0:2!
Б. Линссен
Пас отдал
М. Эдегор
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Беро
Начало матча
Статистика матча Виллем II - Витесс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
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Виллем II
Витесс
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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