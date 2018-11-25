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Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 25 ноября 2018
Вулверхэмптон
25.11.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
6'
А. Муй
74'
А. Муй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
90'
+3
Замена
И. Мбенза
️️️️
Д. Хогг
90'
+3
Замена
Д. Уильямс
️️️️
А. Притчард
90'
+3
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Ф. Биллинг
Желтая карточка
Р. Невеш
87'
Замена
Д. Жота
️️️️
Э. Кошта
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Муй
60'
Желтая карточка
Д. Хогг
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Моутинью
46'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
И. Кавалейру
46'
17'
Желтая карточка
Т. Смит
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Муй
Пас отдал
Э. Дурм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-3-1-3
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
19
Винагре
21
Невеш
6
Беннетт
8
Моутинью
9
Хименес
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
3-2-4-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
5
Конголо
94
Хадергьонай
37
Дурм
2
Смит
6
Хогг
8
Биллинг
10
Притчард
13
Муй
9
Мунье
11
Кошта
20
Жота
20
Жота
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Иван Кавалейру
8
Моутинью
24
Траоре
24
Траоре
8
Моутинью
8
Биллинг
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
8
Биллинг
6
Хогг
7
Мбенза
7
Мбенза
6
Хогг
10
Притчард
19
Уильямс
19
Уильямс
10
Притчард
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Хаддерсфилд Таун
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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