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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 25 ноября 2018
Монпелье
25.11.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
45+1'
А. Делор
49'
А. Делор
5'
А. Бен Арфа
71'
Б. Бурижо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ренн
Желтая карточка
П. Мендеш
85'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Бурижо
ГОЛ! 2:1!
А. Делор
Пас отдал
Г. Лаборд
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
45'
+1
Желтая карточка
Д. Конгре
37'
33'
Желтая карточка
Мешер
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
24'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
3
Конгре
3
Мендеш
4
Хилтон
8
Ойонго
6
Скири
6
Ле Таллек
2
Агилар
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
4-3-3
40
Коубек
14
Траоре
3
Да Силва
17
Мешер
5
Бенсебаини
19
Гренье
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
8
Бен Арфа
20
дель Кастильо
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монпелье - Ренн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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