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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Марсель
Амьен - Марсель: обзор матча 25 ноября 2018
Амьен
25.11.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
8'
Б. Дибасси
26'
Ф. Товен
80'
Ф. Товен
90+1'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Марсель
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Лопес
Желтая карточка
Ж. Лефор
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Товен
72'
Желтая карточка
Л. Окампос
Желтая карточка
Т. Монконду
49'
26'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Сансон
14'
Желтая карточка
Роланду
ГОЛ! 1:0!
Б. Дибасси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Гютне
21
Лефор
18
Дибасси
2
Жуано
17
Крафт
6
Монконду
29
Бли
8
Гнаоре
7
Годдос
19
Отеро
7
Мендоса
4-2-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Рами
6
Роланду
70
Сарр
20
Лопес
8
Строотман
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
9
Н'Жи
Остались в запасе
Амьен
Марсель
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Амьен - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
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