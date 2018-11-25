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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Реус Депортиу
Овьедо - Реус Депортиу: обзор матча 25 ноября 2018
Овьедо
25.11.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 15 тур
3 : 0
Завершен
Реус Депортиу
52'
Й. Барсенас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Овьедо - Реус Депортиу
ГОЛ! 1:0!
Й. Барсенас
52'
Начало матча
Статистика матча Овьедо - Реус Депортиу
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
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Реус Депортиу
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9 ноября
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9 ноября
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2015.12.01 23:46
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