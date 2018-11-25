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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Фенербахче
Трабзонспор - Фенербахче: обзор матча 25 ноября 2018
Трабзонспор
25.11.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Фенербахче
50'
Ф. Новак
75'
Х. Соса
82'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Фенербахче
90'
+5
Желтая карточка
Й. Гювели
Желтая карточка
Ж. Перейра
90'
Желтая карточка
О. Онази
87'
87'
Желтая карточка
М. Фрай
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Фрай
ГОЛ! 2:0!
Х. Соса
75'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Новак
Пас отдал
Ж. Перейра
50'
25'
Желтая карточка
И. Слимани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Фенербахче
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
3-3-1-2
27
Перейра
15
Туре
57
Новак
7
Соса
12
Онази
33
Омюр
97
Языджи
23
Родальега
9
Нвакаеме
3-1-2-2-2
23
Текин
22
Исла
33
Али Калдырым
37
Шкртел
33
Нойштедтер
99
Эльмас
5
Топал
28
Вальбуэна
24
Айю
19
Слимани
9
Фрай
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
18
Эстебан Альварадо
ВР
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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