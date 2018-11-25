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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Андерлехт
Сент-Труйден - Андерлехт: обзор матча 25 ноября 2018
Сент-Труйден
25.11.2018, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
4 : 2
Завершен
Андерлехт
8'
Р. Безус
38'
И. Сантини
52'
И. Сантини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Андерлехт
70'
Желтая карточка
Е. Макаренко
63'
Желтая карточка
О. Враньеш
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Сантини
38'
ГОЛ! 1:1!
И. Сантини
Пас отдал
Ф. Амузу
9'
Желтая карточка
С. Борнау
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
18
Даичи Камада
АП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
1-1-1-1
22
Степпе
5
Тейшейра
90
Безус
18
Камада
17
Ботака
3-4-1-1
1
Дидийон
22
Враньеш
33
Борнау
16
Милич
9
Амузу
6
Локонга
8
Макаренко
16
Геркенс
56
Салемакерс
18
Сантини
Остались в запасе
Сент-Труйден
Андерлехт
3
Ватару Эндо
ОП
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
Главный тренер
Йонас Де Рок
39
Эдо Кайембе
ОП
11
Закария Баккали
ЛВ
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
Остались в запасе
3
Ватару Эндо
ОП
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
11
Закария Баккали
ЛВ
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Сент-Труйден - Андерлехт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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