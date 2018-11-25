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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - ЛАСК
Рапид - ЛАСК: обзор матча 25 ноября 2018
Рапид
25.11.2018, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
ЛАСК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - ЛАСК
Желтая карточка
М. Барач
61'
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
26'
Начало матча
Статистика матча Рапид - ЛАСК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
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- : -
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Рапид
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Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
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Рапид
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16.10.2026
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- : -
24.11.2026
ЛАСК
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ЛАСК
2 : 1
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2 : 4
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4 : 0
03.11.2026
Слован
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ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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