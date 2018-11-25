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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Аталанта
Эмполи - Аталанта: обзор матча 25 ноября 2018
Эмполи
25.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
42'
А. ла Гумина
77'
А. Масиелло (АГ)
90+2'
М. Сильвестре
33'
Р. Фройлер
40'
Х. Хатебур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Аталанта
ГОЛ! 3:2!
М. Сильвестре
Пас отдал
М. Паскуаль
90'
+2
84'
Красная карточка
Й. Иличич
84'
Желтая карточка
Й. Иличич
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Масиелло
77'
69'
Желтая карточка
Р. Госенс
Желтая карточка
Д. Майетта
67'
ГОЛ! 1:2!
А. ла Гумина
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
Х. Хатебур
Пас отдал
Д. Сапата
38'
Желтая карточка
А. Масиелло
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фройлер
Желтая карточка
Ф. Везели
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3-2-3-2
49
Проведель
34
Везели
22
Майетта
26
Сильвестре
21
Паскуаль
22
Ди Лоренцо
10
Беннасер
25
Траоре
33
Крунич
9
Капуто
27
ла Гумина
3-3-1-3
1
Бериша
5
Масиелло
2
Толой
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
10
Гомес
72
Иличич
91
Сапата
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эмполи - Аталанта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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