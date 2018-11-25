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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 25 ноября 2018
Боруссия М
25.11.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Ганновер-96
7'
Т. Азар
44'
М. Ланг
58'
Л. Штиндль
77'
Д. Закария
1'
Б. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
Желтая карточка
Т. Азар
83'
Замена
Раффаэл
️️️️
Л. Штиндль
81'
ГОЛ! 4:1!
Д. Закария
Пас отдал
Т. Штробль
77'
Замена
Д. Закария
️️️️
А. Плеа
75'
71'
Замена
Х. Вайдандт
️️️️
Л. Майна
65'
Замена
К. Виммер
️️️️
И. Фоссум
ГОЛ! 3:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Т. Азар
58'
54'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
45'
+3
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Н. Саренрен-Баце
ГОЛ! 2:1!
М. Ланг
Пас отдал
Т. Янчке
44'
Замена
Т. Янчке
️️️️
М. Гинтер
40'
ГОЛ! 1:1!
Т. Азар
Пас отдал
Ф. Нойхаус
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вуд
Пас отдал
Н. Фуллкруг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Ланг
5
Штробль
10
Нойхаус
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
4-2-2-2
21
Эссер
2
Елец
4
Корб
22
Озтрзолек
3
Антон
6
Бакалорж
8
Фоссум
37
Майна
37
Саренрен-Баце
17
Вуд
10
Фуллкруг
14
Плеа
6
Закария
6
Закария
14
Плеа
28
Гинтер
24
Янчке
24
Янчке
28
Гинтер
13
Штиндль
11
Раффаэл
11
Раффаэл
13
Штиндль
8
Фоссум
6
Виммер
6
Виммер
8
Фоссум
37
Саренрен-Баце
78
Харагучи
78
Харагучи
37
Саренрен-Баце
37
Майна
9
Вайдандт
9
Вайдандт
37
Майна
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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