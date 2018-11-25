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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 25 ноября 2018
Атлетик
25.11.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
67'
П. Ноласкоайн
77'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
90'
+5
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
О. де Маркос
90'
+4
Желтая карточка
А. Адурис
90'
+4
Желтая карточка
И. Мартинес
80'
77'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
А. Ндиайе
Желтая карточка
П. Ноласкоайн
73'
ГОЛ! 1:0!
П. Ноласкоайн
Пас отдал
Б. Эчебаррия
67'
32'
Желтая карточка
Л. Кабрера
29'
Желтая карточка
А. Ндиайе
27'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
У. Нуньес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Эррерин
12
Сан Хосе
14
Нуньес
26
Мартинес
18
Баленсиага
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
6
Кабрера
5
Антунеш
20
Фулкье
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
21
Ндиайе
17
Мата
19
Молина
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Хетафе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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