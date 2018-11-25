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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Мидтьюлланд
Копенгаген - Мидтьюлланд: обзор матча 25 ноября 2018
Копенгаген
25.11.2018, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
34'
Р. Сков (П)
82'
Я. Грегуш
78'
Я. Грегуш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Мидтьюлланд
90'
Желтая карточка
Я. Поульсен
ГОЛ! 2:1!
Я. Грегуш
82'
Желтая карточка
П. Бенгтссон
80'
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Грегуш
Желтая карточка
П. Анкерсен
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Сков
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Зека
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
7
Якоб Поульсен
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
4-2-1-2
66
Йоронен
19
Бенгтссон
3
Вавро
2
Анкерсен
6
Бьелланд
6
Томсен
6
Зека
24
Сков
14
Н'Дойе
8
Фалк-Йенсен
2-1-2
1
Хансен
24
Шольц
28
Святченко
7
Поульсен
80
Викхейм
30
Онуачу
Остались в запасе
Копенгаген
Мидтьюлланд
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
31
Миккел Андерсен
ВР
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Копенгаген - Мидтьюлланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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