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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 25 ноября 2018
Борнмут
25.11.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
45+1'
Д. Кинг
30'
Ж. Лерма (АГ)
67'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Арсенал
90'
+4
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
П. Обамеянг
82'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Ивоби
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Кинг
82'
79'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Л. Торрейра
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Брукс
73'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Гослинг
73'
67'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Колашинац
Желтая карточка
Ж. Лерма
66'
Желтая карточка
Н. Аке
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Брукс
45'
+1
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Лерма
25'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
32
Гослинг
8
Лерма
10
Фрейзер
7
Брукс
9
Уилсон
7
Кинг
3-4-1-1-1
1
Лено
19
Папастатопулос
13
Мустафи
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
34
Торрейра
23
Колашинац
22
Мхитарян
17
Ивоби
7
Обамеянг
32
Гослинг
19
Станислас
19
Станислас
32
Гослинг
7
Брукс
10
Кук
10
Кук
7
Брукс
7
Кинг
11
Муссе
11
Муссе
7
Кинг
34
Торрейра
6
Гендузи
6
Гендузи
34
Торрейра
17
Ивоби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
17
Ивоби
7
Обамеянг
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Обамеянг
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Борнмут - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
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