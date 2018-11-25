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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 25 ноября 2018
Зенит
25.11.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
12'
С. Дриусси
63'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
89'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Л. Паредес
89'
87'
Замена
А. Ионов
️️️️
Б. Сигурдарсон
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Ерохин
87'
81'
Вторая желтая
А. Гулиев
79'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Эрнани
78'
78'
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Зуев
66'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Д. Скопинцев
ГОЛ! 2:0!
А. Ерохин
Пас отдал
С. Дриусси
63'
35'
Желтая карточка
А. Гулиев
ГОЛ! 1:0!
С. Дриусси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
23
Эрнани
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Лунев
20
Иванович
32
Мевля
22
Анюков
5
Паредес
23
Эрнани
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
4-2-2-1-1
30
Песьяков
16
Вилюш
15
Ингасон
6
Сигурдссон
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
8
Гацкан
4
Юсупов
99
Гулиев
17
Зуев
16
Сигурдарсон
23
Эрнани
43
Терентьев
43
Терентьев
23
Эрнани
5
Паредес
5
Краневиттер
5
Краневиттер
5
Паредес
21
Ерохин
21
Оздоев
21
Оздоев
21
Ерохин
17
Зуев
92
Щадин
92
Щадин
17
Зуев
16
Сигурдарсон
11
Ионов
11
Ионов
16
Сигурдарсон
7
Скопинцев
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
7
Скопинцев
Остались в запасе
Зенит
Ростов
33
Илья Скроботов
ЦЗ
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
33
Илья Скроботов
ЦЗ
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Ростов
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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