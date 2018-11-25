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Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 25 ноября 2018
Спартак
25.11.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
59'
С. Ханни
60'
Л. Мельгарехо
90'
Л. Адриано
49'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
ГОЛ! 3:1!
Л. Адриано
Пас отдал
И. Попов
90'
Желтая карточка
Л. Адриано
88'
Замена
И. Попов
️️️️
Р. Зобнин
84'
Травма
Р. Зобнин
82'
74'
Замена
Й. Молло
️️️️
П. Яковлев
Замена
Р. Зобнин
️️️️
З. Луиш
72'
63'
Замена
А. Соболев
️️️️
С. Корниленко
ГОЛ! 2:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
Л. Адриано
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Ханни
Пас отдал
Л. Адриано
59'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Ломовицкий
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Пас отдал
Д. Ткачук
Желтая карточка
З. Луиш
47'
18'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
М. Канунников
17'
Травма
М. Канунников
9'
Желтая карточка
Е. Башкиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
94
Софьян Ханни
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
44
Евгений Башкиров
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Ребров
23
Комбаров
14
Джикия
2
Кутепов
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
94
Ханни
11
Ломовицкий
29
Зе Луиш
4
Адриано
4-3-1-2
1
Рыжиков
31
Зотов
19
Самарджич
2
Рохель
17
Тигиев
5
Антон
44
Башкиров
7
Шейдаев
91
Яковлев
99
Канунников
12
Корниленко
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
Зобнин
71
Попов
71
Попов
Зобнин
29
Зе Луиш
47
Зобнин
47
Зобнин
29
Зе Луиш
91
Яковлев
89
Молло
89
Молло
91
Яковлев
99
Канунников
31
Ткачук
31
Ткачук
99
Канунников
12
Корниленко
7
Соболев
7
Соболев
12
Корниленко
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
44
Михаил Тихонов
ПВ
64
Олег Ланин
ОП
14
Евгений Конюхов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
64
Олег Ланин
ОП
14
Евгений Конюхов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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