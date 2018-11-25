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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Бурсаспор
Акхисар Беледиеспор - Бурсаспор: обзор матча 25 ноября 2018
Акхисар Беледиеспор
25.11.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Бурсаспор
8'
Э. Ману
39'
О. Айик
85'
Я. Латовлевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Бурсаспор
85'
ГОЛ! 2:1!
Я. Латовлевич
ГОЛ! 2:0!
О. Айик
Пас отдал
М. Лопеш
39'
30'
Желтая карточка
Я. Латовлевич
ГОЛ! 1:0!
Э. Ману
Пас отдал
О. Айик
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Жозуэ
АП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Бурсаспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
77
Сержиньо
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2-1-4-2-1
99
Озтюрк
77
Вурал
8
Врсаевич
13
Лопеш
20
Сиссоко
18
Джевикер
7
Барбоза
89
Келеш
45
Ману
10
Жозуэ
11
Айик
3-2-1-1
14
Латовлевич
27
Шеджу
26
Ярдымджи
35
Кара
25
Баджи
8
Торун
6
Савье
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Бурсаспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
77
Сержиньо
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
77
Сержиньо
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Бурсаспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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Акхисар Беледиеспор
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