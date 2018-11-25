Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 25 ноября 2018
Дженоа
25.11.2018, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
17'
К. Пентек (П)
8'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
Желтая карточка
Сандро
85'
Желтая карточка
Д. Кришито
73'
17'
Желтая карточка
Э. Аудеро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Пентек
17'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Г. Рамирес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
30
Сандро
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-4-3
13
Раду
4
Кришито
21
Ромеро
4
Бираски
44
Велозу
7
Хильемарк
11
Бесса
49
Ромуло
9
Пентек
8
Куаме
88
Лазович
4-3-1-2
25
Аудеро
26
Тонелли
2
Андерсен
18
Берешиньски
29
Мурру
8
Экдаль
26
Прат
21
Янкто
11
Рамирес
92
Дефрель
27
Квальярелла
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
30
Сандро
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
30
Сандро
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Дженоа - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Сампдория
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+