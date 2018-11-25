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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 25 ноября 2018
Ницца
25.11.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
25'
В. Сиприен
79'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лилль
90'
+1
Желтая карточка
З. Челик
ГОЛ! 2:0!
А. Сен-Максимен
79'
78'
Желтая карточка
Т. Майя
Желтая карточка
Ю. Аталь
72'
62'
Желтая карточка
Шека
48'
Желтая карточка
Ю. Коне
ГОЛ! 1:0!
В. Сиприен
Пас отдал
М. Балотелли
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-2-3-2
44
Бенитес
4
Данте
5
Сарр
29
Эрейе
20
Аталь
13
Жалле
61
Тамез
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
4-2-2-2
16
Меньян
2
Челик
99
Коне
6
Фонте
13
Дабила
29
Майя
8
Шека
93
Иконе
19
Бамба
17
Фонте
19
Пепе
Остались в запасе
Ницца
Лилль
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
27
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Ницца - Лилль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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