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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Галатасарай
Бешикташ - Галатасарай: обзор матча 02 декабря 2018
Бешикташ
02.12.2018, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
18'
А. Льяич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Галатасарай
Желтая карточка
Л. Кариус
90'
+1
Желтая карточка
А. Льяич
86'
Желтая карточка
Адриано
51'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
42'
Желтая карточка
С. Инан
40'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Г. Медель
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Льяич
18'
17'
Желтая карточка
Э. Дердийок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
3-1-2-1-2
1
Кариус
88
Эркин
21
Вида
3
Адриано
17
Медель
20
Уйсал
24
Токез
22
Льяич
9
Пектемек
7
Куарежма
3-4-1-1-1
16
Муслера
5
Кабак
6
Джалик
3
Майкон
25
Мариано
8
Фегули
5
Фернандо
5
Нагатомо
8
Инан
7
Оникуру
9
Дердийок
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
18
Омер Байрам
ЛЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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