Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АДО Ден Хааг
Аякс - АДО Ден Хааг: обзор матча 02 декабря 2018
Аякс
02.12.2018, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 14 тур
5 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
15'
Д. Нерес
21'
Н. Тальяфико
43'
М. де Лигт
48'
Д. ван де Бек
83'
К. Дольберг
39'
А. Мейерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 5:1!
К. Дольберг
Пас отдал
Д. Нерес
83'
ГОЛ! 4:1!
Д. ван де Бек
48'
ГОЛ! 3:1!
М. де Лигт
Пас отдал
Ф. де Йонг
43'
39'
ГОЛ! 2:1!
А. Мейерс
ГОЛ! 2:0!
Н. Тальяфико
Пас отдал
З. Лабиад
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нерес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-3-2-1
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
20
Шоне
6
ван де Бек
21
де Йонг
10
Тадич
7
Нерес
21
Хунтелаар
3-1-1-2
22
Звинкелс
14
Мейерс
5
Канон
20
Труп
17
Баккер
23
Бекер
10
Иммерс
9
Лоренцен
Остались в запасе
Аякс
АДО Ден Хааг
52
Закария Лабиад
АП
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
26
Майк Хэвкотт
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Аякс - АДО Ден Хааг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+