Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 02 декабря 2018
Ливерпуль
02.12.2018, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
90+6'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
ГОЛ! 1:0!
Д. Ориги
90'
+6
90'
+1
Замена
К. Зума
️️️️
Г. Сигурдссон
90'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
89'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Бернард
88'
Желтая карточка
А. Гомеш
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
84'
Желтая карточка
Д. Гомес
80'
Желтая карточка
Фабиньо
77'
Замена
Д. Старридж
️️️️
М. Салах
75'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Шакири
71'
63'
Замена
А. Лукман
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Д. Шакири
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
2
Гомес
2
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
10
Шакири
9
Фирмино
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
22
Мина
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
10
Шакири
8
Кейта
8
Кейта
10
Шакири
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
10
Салах
15
Старридж
15
Старридж
10
Салах
11
Бернард
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
11
Бернард
32
Уолкотт
11
Лукман
11
Лукман
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
4
Зума
4
Зума
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Эвертон
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+